Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с военным вторжением России в Украину отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций.

Правительство в Брюсселе решило принять необходимые меры, чтобы продлить на десять лет срок службы двух самых современных ядерных реакторов, написал премьер-министр страны Александер Де Кроо на своей странице в Twitter в пятницу, 18 марта. По его словам, одновременно правительство Бельгии намерено ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.


В настоящее время в Бельгии работают две атомные электростанции с семью реакторами. Обещание о постепенном отказе от ядерной энергетики было закреплено в бельгийском законодательстве с 2003 года. Согласно планам, представленным в пятницу, власти согласились продлить срок службы реакторов "Дул-4" и "Тианж-3" на АЭС "Дул" и "Тианж" до 2035 года. Теперь правительство должно обсудить стоимость и реализацию новых планов с французским энергетическим концерном Engie, которому принадлежат две АЭС в Бельгии.

Бельгийская АЭС "Тианж" расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от немецкого Ахена, а "Дул" - вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.

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