США запретили поднимать в воздух 99 российских самолетов. Среди них - бизнес-джет Абрамовича

Министерство торговли США опубликовало список из 99 самолетов, которые в период со второго марта летали в Россию и Беларусь, тем самым нарушая американские санкции. Правительство США обращает внимание, что какая-либо форма обслуживания этих самолетов в любой стране мира противоречит американскому законодательству.

По сути это значит, что почти 100 самолетов из списка больше не смогут летать, говорится в заявлении американского ведомства. В список попали самолеты, связанные с российскими гражданами и компаниями и летавшие в Россию в последние 16 дней.

В ведомстве поясняют, что санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину, касаются всех самолетов, которые по меньшей мере на 25% состоят из американских деталей. Это могут быть как самолеты, произведенные в США, так и в третьих странах.

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В американском списке самолетов, которым запрещено летать, есть также частный бизнес-джет Романа Абрамовича - принадлежащий бизнесмену Gulfstream G650.

Большую часть "запретных самолетов" эксплуатирует компания "Аэрофлот", ранее отменившая все рейсы в США и Европу. Также в списке разные модели "Боингов" компаний Nordwind, Utair, Azur Air.

"Мы публикуем этот список, чтобы мир знал - мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно передвигаться в нарушение наших законов", - заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо.

"Эти самолеты нельзя обслуживать, а нарушители санкционных правил рискуют быть наказаны серьезным тюремным сроком, штрафом, потерей экспортных привилегий или другими ограничениями, - говорится в заявлении. - В условиях недоступности обслуживания, в том числе компаниями из-за рубежа, международные рейсы на этих самолетах невозможны".

Чем ответит Россия

Россия и до введения этих мер по сути находилась в авиатранспортной изоляции. После вторжения в Украину и введения санкций воздушное пространство для нее закрыл Евросоюз, Швейцария, Канада и другие страны. В ответ Россия закрыла свое небо для авиаперевозчиков из этих стран.

США, как и Евросоюз, после вторжения в Украину запретили экспорт в Россию товаров и технологий для авиационной и аэрокосмической областей.

Самолеты российских авиакомпаний теряют право на полеты, однако Россия создает новое законодательство, которое фактически создает для них в стране параллельную систему регулирования.

12 марта управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний - они используются в России по соглашению между двумя странами.

Сертификат летной годности - это документ, который дает право самолету подниматься в воздух. Его выдает страна, в реестре которой зарегистрирован летательный аппарат.

При этом в марте в России вступил в силу новый закон, по которому правительство имеет право принимать решения о том, как будут исполняться договоры лизинга (аренды) иностранных самолетов и воздушных двигателей. Согласно этому закону, российские сертификаты летной годности будут выдаваться на основании сертификатов, выданных иностранным государством до 1 января 2022 года.

О том, каким образом Россия намерена самостоятельно обслуживать американские самолеты, пока официально не сообщается.

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