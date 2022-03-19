Зеленский о необходимости переговоров: потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Deutsche Welle

Volodymyras Zelenskis Foto: Zuma Press / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры и тем самым уменьшить ущерб для нее, который был вызван войной, развязанной Кремлем.

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