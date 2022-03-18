В Болгарии задержан бывший премьер Бойко Борисов

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов был задержан вечером в четверг, 17 марта, в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями единой Европейской прокуратуры (EPPO). Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что Борисов помещен под стражу на 24 часа, не уточнив, на основании каких подозрений.

"Проводится масштабная операция по 120 делам Европейской прокуратуры в Болгарии", — говорится в сообщении. Помимо Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.

МВД не предоставило более подробной информации, но, как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием случаев "злоупотребления помощью от Евросоюза". Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.

Премьер Болгарии Петков: Нет никого выше закона



Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в соцсети Facebook: "Нет никого выше закона!"

Накануне Софию с двухдневным визитом посетила глава прокуратуры Европейского Союза Лаура Кевеши. Она сообщила, что в EPPO поступило рекордное число жалоб из Болгарии, касающихся неправомерного использования средств Евросоюза, и уже расследуются более 120 случаев.

Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года. 13 марта он был переизбран на пост председателя ГЕРБ. Его кандидатуру поддержали 943 делегата съезда партии, голосовавших против и воздержавшихся не было.

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