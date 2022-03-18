Польский дезертир Эмиль Чечко найден повешенным в Минске

В Минске обнаружен повешенным бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года перешел границу Беларуси и попросил там убежища. "Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси в четверг, 17 марта.

Чечко заявил, что бежал "из-за несогласия с политикой властей Польши"



Госпогранкомитет Беларуси 17 декабря 2021 года сообщил, что накануне пограничники остановили на белорусско-польской границе солдата вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. По данным ведомства, он попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Чечко нарушал закон и что такого солдата не должны были отправлять на службу к границе.

В интервью сначала на белорусских государственных телеканалах, а затем и на пресс-конференции Эмиль Чечко рассказывал о якобы имевших место массовых убийствах мигрантов польскими военными, а также утверждал, будто сам участвовал в этих расстрелах. В декабре 2021 года, выступая на государственном телеканале "Беларусь 1", он заявил, что видел, как польские силовики убили двух волонтеров, помогавших мигрантам. Никаких доказательств он не привел.

По данным польской газеты Gazeta Wyborcza, 11 декабря Эмиль Чечко был задержан в городе Гижицко за вождение в нетрезвом виде. В его крови обнаружили алкоголь и следы марихуаны. Тем не менее, после этого случая он вернулся на службу. Знакомая Чечко в свою очередь рассказала журналистам, что несколько месяцев назад он якобы избил свою мать, из-за чего пришлось вызывать полицию. В итоге в Польше против Чечко возбудили уголовное дело о дезертирстве и объявили в розыск, ему грозило до 10 лет тюрьмы. Были уволены его командиры.

Мигранты на польско-белорусской границе



В связи с наплывом мигрантов из Беларуси Польша с лета прошлого года разместила на границе десятки тысяч солдат. С начала 2021 года тысячи мигрантов - многие из них с Ближнего Востока - прибыли через Беларусь на внешние границы ЕС, пытаясь перебраться в Польшу или страны Балтии.

Международные правозащитные организации критиковали Польшу за ее обращение с мигрантами и создание на границе зоны чрезвычайного положения.

ЕС обвиняет авторитарного белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения.

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