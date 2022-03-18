Россия отменила голосование по ее резолюции в Совбезе ООН

Москва снимает запрос на голосование в Совете Безопасности по проекту "гуманитарной резолюции по Украине", но не отзывает документ, сообщил постпред РФ при ООН Небензя.

Россия решила отменить голосование в Совете Безопасности ООН по внесенному ею проекту резолюции о гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщил в четверг, 17 марта, постпред России в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия не отзывает проект резолюции, а лишь пока не запрашивает голосование по этому документу. По словам Небензи, "делегации в ООН сталкиваются с давлением Запада, включая экономический шантаж, чтобы те не поддержали проект". Как сообщили дипломаты в Нью-Йорке, Москве не удалось найти достаточного числа сторонников внесенной ею резолюции. По мнению агентства AFP, это означает, что поддержать российский документ отказался даже Китай.

Россия представила проект резолюции "Об ухудшении гуманитарной ситуации в Украине" 15 марта и запросила на следующий день провести голосование в Совбезе ООН. Документ включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Голосование было перенесено сначала на 17 марта, а затем на 18 марта.

Дипломаты: Российский проект резолюции по Украине "обречен на провал"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, назвала российский проект резолюции "фарсом", "обреченным на провал". По мнению дипломатов, у этого документа не было шансов быть принятым, поскольку западные страны наложили бы на него вето, отмечает AFP. Для принятия резолюции Совета Безопасности требуются как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Великобритании, Франции или США.

Ранее в марте Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Документ поддержало 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.

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