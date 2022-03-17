"Если Зеленский на это не пойдет — подпишет акт капитуляции". Лукашенко рассказал, что Путин предложил Киеву "приемлемый" договор

Президент России Владимир Путин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "абсолютно приемлемый" вариант мирного договора. Об этом заявил в интервью японскому телеканалу TBS Александр Лукашенко и пригрозил, что если Киев не пойдет на условия Москвы, то украинским властям придется подписать акт о капитуляции.

Лукашенко выразил уверенность, что «в ближайшее время этот конфликт закончится миром».

— Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции, — заявил Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул, что "буквально на третий или четвертый день этой войны" он позвонил Владимиру Зеленскому и предложил вступить в переговоры с Россией.

— Он (Владимир Зеленский — Прим. Zerkalo.io) принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров и сейчас в режиме видеоконференции эти переговоры продолжаются, они идут. То есть, мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, — сказал Лукашенко.

— Беларусь будет принимать участие в этих (боевых — Прим. Zerkalo.io) действиях? — спросил японский журналист.

— Если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею ввиду?! Они в момент конфликта 23−24 числа (февраля — Прим. Zerkalo.io) планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу: летательными аппаратами, вертолет и так далее, — сказал Лукашенко.

Что не так с заявлениями Лукашенко?

Zerkalo подчеркивает, что часть из того, что рассказал японскому журналисту Александр Лукашенко — голословные утверждения.

Действительно, в начале февраля сообщалось о сбитом на территории Беларуси беспилотнике. Подробный разбор этого инцидента мы публиковали здесь. Если кратко, то по обнародованной информации нельзя сделать однозначный вывод, что БПЛА прилетел из Украины.

Кроме того, в декабре прошлого года белорусский Госпогранкомитет публиковал видео, как вертолет Ми-8 пролетает вблизи пункта пропуска на белорусско-украинской границе.

В обоих случаях Украина опровергла претензии Беларуси о нарушении воздушного пространства.

Заявления Лукашенко о том, что Украина планировала нападение на Беларусь не подтверждаются ничем кроме карты, которую сам же Лукашенко показал Путину во время встречи 11 марта. Об этом не сообщали даже официальные лица России. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта говорил, что если бы не российская "спецоперация", то Украина напала бы на самопровозглашенные ЛДНР, о Беларуси речи не шло.

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