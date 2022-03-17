Яхта длиной 135 метров ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года. Её примерная стоимость - около 600 миллионов долларов.

Министерство транспорта Испании подтвердило задержание, но не право собственности и заявило, что 2 ноября яхта пришвартовалась в порту города Таррагона и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не вышла в море.

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Власти Испании заявили, что будут удерживать яхту до тех пор, пока не определят её право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС.

Глава "Роснефти" был внесён в санкционный список 28 февраля, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.

Ранее сообщалось, что во Франции арестовали яхту "Aморе Веро", которую также связывают с Сечиным.

Во вторник власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза. В понедельник они задержали судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне и связанное с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

После введения новых санкций против России за вторжение в Украину сообщалось также об аресте яхт главы "Северстали" Алексея Мордашова, бизнесмена Геннадия Тимченко, предпринимателей Андрея Мельниченко и Алишера Усманова.

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