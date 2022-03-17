Соответствующий твит глава Госдепа опубликовал 17 марта. Политик отметил, что Кремль регулярно пытается переложить вину на кого-то другого (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видели это в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году, в Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно выдумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать его зверства", – отметил Блинкен.

Статьи по теме:
Специальный эфир Delfi: кому поможет Китай? Какой ящик пандоры открывает война России?
Украине предлагают шведскую или австрийскую модель нейтралитета. Что это значит?

Также он опубликовал видео, на котором содержится призыв остановить ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!