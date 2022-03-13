В городах России вновь проходят антивоенные акции

В ряде городов России начались антивоенные акции. Их участников задерживают. Общее число задержанных пока неизвестно.

В нескольких городах России в воскресенье, 13 марта, начались акции протеста против войны РФ с Украиной . По информации интернет-издания Meduza, в Москве и Санкт-Петербурге власти отказались согласовывать антивоенные митинги. В российской столице, по данным "ОВД-Инфо", уже задержаны 10 человек. В Хабаровске, по данным портала SOTA, задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.

В Санкт-Петербурге, по данным портала Медиазона, полицейские задерживали людей, нахоившихся у станции метро "Гостиный двор", где должны были пройти антивоенные акции. На противоположной стороне Невского проспекта появилась надпись "Нет войне".

Акции против войны с Украиной проходят также в Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Омске, Томске.

В ряде мест речь шла об одиночных пикетах с плакатами. Точное число задержанных пока неизвестно. Согласно сведениям "ОВД-Инфо", к 14.30 были задержаны более 172 человек в 20 городах.

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