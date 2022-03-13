Китай вновь ввел локдаун в ряде городов из-за вспышки коронавируса

Из-за самого высокого числа заражений ковидом с начала пандемии в ряде городов КНР ввели локдаун, чтобы предотвратить распространение вируса. Людям частично запрещено выходить из дома.

Власти Китая вводят жесткий локдаун из-за резкого скачка заболеваний COVID-19. По данным агентства AFP, 13 марта в Китае было зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом с начала пандемии. В 19 регионах страны за сутки были инфицированы 3100 человек. Как сообщает AFP, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции китайские власти уже ввели ограничительные меры в ряде городов страны.

В больших городах частично запрещено выходить из дома

По данным агенства dpa, с 13 марта в Шэньчжэне (провинция Гуандун) на юге страны с населением около 17,5 млн объявили о недельном режиме изоляции. Жителям запрещено покидать город. Все население города должно пройти в три этапа тестирование на коронавирус. Все коммерческие организации, кроме предоставляющих продовольствие, топливо и товары первой необходимости, обязаны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на работу из дома.

Кроме того, как сообщает dpa, в Шанхае, население которого составляет примерно 24 млн человек, после выявления новых случаев заражения власти призвали жителей не покидать дома без необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены.

По данным AFP, ввели карантин также в провинции Цзилинь, где 12 марта было зарегистрировано более 2200 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса. Ограничения коснулись и административного центра Чанчунь с населением 9 млн человек. Там выходить из дома за продуктами можно один раз в два дня только одному члену семьи. Жителям соседнего города Яньцзи также не разрешено покидать свои дома.

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