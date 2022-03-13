Салливан: любой выстрел России по территории стран НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что любой выстрел по территории стран НАТО повлечет за собой ответную реакцию со стороны всего альянса в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

В интервью Си-би-эс Салливан повторил позицию президента Джо Байдена, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Когда его спросили, относится ли это к возможности случайного попадания по территории соседних с Украиной стран, Салливан ответил, что и это тоже повлечет ответ НАТО.

Салливан также указал, что США по-прежнему уверены в своей способности продолжать поставки вооружений Украине через западную границу, несмотря на ракетный удар по полигону Яворов во Львовской области в 15 км от территории Польши.

Также Салливан сказал, что США предостерегают Россию от применения в Украине химического оружия и что Россия заплатит "тяжелую цену", если это все же случится, однако отказался вдаваться в подробности.

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