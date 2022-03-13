Президент Польши: применение Путиным химоружия даст НАТО зеленый свет "это изменит все правила игры"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в конфликт в Украине, в случае если Россия применит химическое оружие.

Ранее о возможности химической атаки со стороны России предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, заявления Москвы о том, что в Украине якобы работают лаборатории по производству химического и биологического оружия, могут быть подготовкой к такому шагу со стороны самой России.

Столтенберг заявил, что Кремль продолжает изобретать предлоги, чтобы оправдать свои действия, и предупредил, что применение химоружия будет однозначно расценено как военное преступление.

Польский лидер также считает, что российское руководство способно пойти на этот шаг.

"Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по моему мнению, в данный момент Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения и с военной он тоже явно не выигрывает", - сказал Анджей Дуда в интервью Би-би-си.

Применение оружия массового поражение изменит все правила игры, сказал Дуда. Угроза нависнет не только над Европой, но и над всем миром, и НАТО надо будет что-то решать, предупредил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!