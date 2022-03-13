Сотням самолетов из РФ может грозить задержание за рубежом

Санкции против авиасектора РФ повлияли на возможность контролировать безопасность полетов самолетов российских авиакомпаний, имеющих бермудскую регистрацию, считают авиавласти островов.

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному временианнулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в РФ. Об этом сообщается в субботу, 12 марта, на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию. В связи с этим BCAA "не может с уверенностью утверждать", что лайнеры российских авиакомпаний с бермудской регистрацией "пригодны для полетов", говорится далее в документе.

Самолеты с иностранной регистрацией переводят в российский реестр

Поскольку сейчас активно идет процесс перевода в российский реестр самолетов с иностранной регистрацией, точное количество лайнеров, которым грозит задержание за рубежом, назвать трудно, отмечают в АТОР. Между тем информагенство "Интерфакс" пишет со ссылкой на данные консалтингового агентства IBA, что речь идет о 745 воздушных судах.

По данным Минтранса РФ от 11 марта, в иностранных реестрах числятся более половины самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж. Поскольку большая часть гражданской авиатехники в России принадлежит иностранным лизингодателям, существует высокий риск ареста или задержания судов, указали в ведомстве.

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