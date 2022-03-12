Белорусы, оставшиеся в Украине: "Быть рядом с украинцами вдохновляюще"

Белорусы, которые до сих пор остаются в Украине, рассказали DW, почему решили не уезжать, и как изменилась их жизнь во время войны.

"Уехать - не значит перестать беспокоиться. Мы уже уезжали из Беларуси и знаем, что такое синдром беженца, как тяжело потом восстанавливаться. Поэтому хотим до последнего оставаться в своем доме, рядом с людьми, которых хорошо знаем, помогать, чем можем", - объясняет свое решение остаться в Украине белоруска Инна Зайцева. Во время протестов 2020 года в Беларуси Инна прославилась как "бчб-невеста" - на протестные акции женщина выходила в бело-красно-белом (бел-чырвона-белым, бчб) свадебном платье. История "бчб-невесты" и других белорусов, которые остаются в Украине во время войны, - у DW.

"Нет паники, но есть решимость отстоять свою землю"

Вот уже чуть больше года Инна Зайцева с семьей живет в селе под Киевом. Белоруска считает, что пока здесь безопасно. К тому же поблизости нет никаких стратегических объектов, и вероятность, что будут бомбить даже случайно, по мнению женщины, минимальна. В бытовом плане, говорит Инна, с началом войны ничего не изменилось - продукты в магазин привозят регулярно, свет есть, вода из колодца, в доме - печь.

Жители села сконцентрированы на обеспечении порядка: мужчины организовали территориальную оборону и постоянное дежурство, женщины готовят для них в местной школе и занимаются распределением гуманитарной помощи. "В селе нет паники, но есть озлобленность против врага, сплоченность и решимость отстоять свою землю. Белорусу быть рядом с украинцами очень поучительно и вдохновляюще", - отмечает "бчб-невеста".

У Инны Зайцевой двое сыновей, чтобы объяснить им происходящее, женщина читает им рассказы о Великой Отечественной войне. "Для них реальность - это продолжение этих историй. Мы обсуждаем, что такое война, почему она происходит. Враг - это тот, кто пришел на чужую территорию. Очень просто, но почему-то взрослые граждане Российской Федерации до сих пор не могут понять эти простые вещи", - рассуждает белоруска.

"В тяжелое время я своей работой должен отплатить этой стране"

Аналитик Украинского института будущего белорус Игорь Тышкевич до недавнего времени жил в пригороде Киева Ворзеле. "На четвертый день войны у нас пропал свет, вместе со светом пропали вода и отопление. Выручали соседи из частных домов, у которых есть генераторы. 1 или 2 марта пропал газ, в эти же дни в поселок окончательно вошли российские войска. Врывались в дома, грабили, забирали вещи, на то, что не могли унести, справляли нужду, - вспоминает белорус. - В моем жилищном комплексе оставалось около 40 человек, из них четверо было убито, причем не случайными выстрелами, они были расстреляны специально".

На днях Игорю удалось перебраться в Киев - во время эвакуации колонна, состоящая в основном не из автобусов, а из частного транспорта, поехала другим маршрутом, как раз недалеко от его дома. Мужчину вместе с домашними питомцами, как он сам говорит - "целым зверинцем" - взял в свою машину один из соседей. "В начале войны он подвозил местным продукты, а когда вошли российские войска, застрял здесь. Его машина полностью прострелена, нет бокового окна, дырки в дверях от крупнокалиберного оружия. Соседу удалось ее завести, и потихоньку мы доехали до Киева", - рассказывает Игорь.

Он добавляет, что из Киева уезжать не собирается: "Я живу и работаю здесь, Украина дала мне приют, и в тяжелое время я своей работой должен отплатить этой стране". Игорь также признается, что не понимает белорусов, которые, не находясь непосредственно вблизи линии соприкосновения, решают уехать во Львов или вовсе в западные страны.

"Главная мотивация - поддержать украинцев"

Несмотря на многочисленные предложения эвакуироваться, в Киеве остается и белорусский экономист Ярослав Романчук: "Главная мотивация - желание поддержать моих коллег, друзей, украинцев в целом, которые сегодня на самом деле борются за сохранение западной цивилизации. Победа Украины будет означать, что шанс на восстановление независимости Беларуси есть. Я делаю все, что могу, чтобы мобилизовать максимальные ресурсы для нашей общей победы. Много времени посвящаю тому, чтобы успокаивать людей, снимать напряжение, даже шутить иногда".

Ярослав говорит, что в его квартире отключили отопление, но есть свет, горячая и холодная вода, питьевую воду можно купить в автоматах, продуктов в магазинах также достаточно.

"На каждой улице блокпосты, люди с оружием, но нет никакой агрессии, все спокойные, собранные. Поражает доброжелательность и желание помочь. Выходишь из дома - кто-то бесплатно хлеб людям раздает, какие-то базовые продукты, поддерживают друг друга. Солидарность влияет на боевой и моральный дух", - рассказывает белорус. Он также признается, что восхищается беспрецедентным единением власти, армии и народа.

"Народ тут довольно спокойный, собранный"

В городе Днепре остается сестра белорусской политзаключенной Ольги Филатченковой Мария. "Мы решили не эвакуироваться из-за паники. После Энергодара тут творился ужас. Знакомые, которые выезжали из города в течение двух дней после захвата АЭС, по трое суток ехали на западную границу, - рассказывает Мария. - В поезд не попасть, по 160 человек в вагоне. Машиной - пробки на 3 часа на выезд из города. Кроме того, автомобилем выезжать страшно, на заправках бензина нет, не хочется просто стать где-то в поле".

Белоруска говорит, что в целом с детьми живет спокойно. В первые дни войны Мария помогала развозить гуманитарную помощь, но сейчас, по ее словам, машин хватает, поэтому женщина с детьми помогает плести маскировочные сетки. "В целом, знаете, народ тут довольно спокойный, собранный и злой. Я сильно нервничаю только, когда переговоры. Как показала практика, в дни переговоров и накануне самая жесть творится", - отмечает Мария.

"Украинцы прекрасно знают, кто за Украину"

"Важно, чтобы белорусы не занимались самобичеванием, что они представители страны-агрессора, а включались в помощь. Украинцы прекрасно знают, кто за Украину. Пусть каждый делает, что может", - говорит белорус Алексей Францкевич.

После событий 2020 года он создал во Львове Белорусский кризисный центр. В течение полутора лет там поддерживали белорусов, которые бежали от политического преследования. С началом войны Алексей и его коллеги помогали им уже с эвакуацией в Европу. Сейчас они оказывают помощь беженцам и украинской армии.

Алексей признается, что задумывался об эвакуации из Львова, но вначале не было паспорта у его полугодовалого ребенка, затем увидел, что творилось на границах, а после пришло понимание, что он нужен во Львове. "Здесь остались люди, с которыми мы работали, начали что-то делать, сейчас уже и времени нет об этом (отъезде - Ред.) думать", - отмечает мужчина.

По его словам, многие белорусы, которые уехали из Украины в начале войны, в том числе и потому, что остались без средств к существованию из-за блокировки украинскими банками карточек пользователей-белорусов, звонят и говорят, что готовы помогать, когда найдут работу в Европе, а некоторые решили вернуться и вступить в ряды добровольцев.

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