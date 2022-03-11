Немецкий канцлер: Германия не откажется от импорта газа из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не откажется от импорта энергоносителей из России. "Это осознанное, обоснованное и понятное решение, мы во всяком случае с нашей стороны не остановим того импорта, который в настоящее время имеется в Европе в сфере энергетики", — сказал он после саммита стран ЕС в Версале в пятницу, 11 марта.

По словам Шольца, главы государств и правительств стран ЕС абсолютно едины во мнении по данному вопросу. "Европа гораздо сильнее зависит от импорта энергоносителей, чем, к примеру, США и Канада, которым поэтому проще справиться с ситуацией. Они знают, что то, что делают они, мы в Европе не можем предпринять в той же мере", — пояснил канцлер ФРГ.

Зависимость от российских энергоносителей



По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках Германии составляет около 55 процентов, в поставках угля — около 50 и в поставках нефти — около 35 процентов.

В то же время, как сообщил Шольц, страны ЕС намерены усиливать санкции в других областях, которые будут иметь незамедлительные последствия для экономического развития России.

Энергетическая независимость к 2027 году



Евросоюз на фоне острой конфронтации в отношениях с Москвой намерен в течение пяти лет избавиться от зависимости от России в сфере поставок энергоносителей. "До конца мая мы представим предложение с целью избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году", — сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Версале.

По словам фон дер Ляйен, регулятор наметит пути улучшения дизайна рынка электроэнергии с целью способствовать обновлению в сфере энергетики. В то же время на отметила, что потребители и предприятия нуждаются в поддержке уже сейчас, поэтому Еврокомиссия готовит директивы для того, чтобы в порядке исключения ввести регулирование цен и обеспечить господдержку предприятий.

К концу марта Еврокомиссия представит дополнительные меры с целью ограничения "цепных реакций" между высокими ценами на газ и электроэнергию, которые могут предусматривать и временное ограничение роста цен, сказала фон дер Ляйен. "Мы должны быть подготовлены к следующей зиме. Поэтому мы создадим экспертную группу, которая разработает план, ежегодно обеспечивающий загрузку газовых хранилищ к октябрю до уровня 90 процентов", — указала она.

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