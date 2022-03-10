Китай отказал России в поставках запчастей к самолетам

Российские авиакомпании будут искать возможности поставок комплектующих в Турции, Индии и других странах, сообщил представитель Росавиации.

Китай отказал авиакомпаниям из России в поставках комплектующих для самолетов. "Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - сообщил журналистам в кулуарах конференции MRO Russia & CIS в четверг, 10 марта начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

По его словам, теперь российские перевозчики будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии. Кудинов отметил, что каждая компания будет сама договариваться о закупках.

Санкции ЕС против авиационного сектора РФ

26 февраля в рамках пакета санкций, введенных за нападение России на Украину, Евросоюз запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. В документе ЕС отмечено, что эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.

Валерий Кудинов сообщил, что российские компании намерены вернуть лизингодателям часть иностранных самолетов. "Часть флота будет возвращена", - сказал он, добавив, что авиаперевозчики сами решат, какие именно самолеты вернуть. По данным Росавиации, в российский реестр после принятия Западом санкций было переведено почти 180 самолетов отечественных авиакомпаний. В их числе - лайнеры "Аэрофлота", "Победы" и Utair.

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