В США подготовили законопроект о запрете на импорт российской нефти

В Конгрессе США группа законодателей подготовила законопроект о разрыве "постоянных нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью, которые предусматривают минимальные торговые тарифы. Помимо прочего, данный законопроект включает в себя и запрет на импорт российской нефти в ответ на российское вторжение в Украину.

"В то время как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев, мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", – говорится в заявлении законодателей. Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Белый дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

Отмена статуса "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью приведет к тридцатипроцентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США – нефть, металлы, в том числе платина и удобрения.

Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель – нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.

В 5 часов утра 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале "спецоперации на Донбассе" после обращения о военной помощи со стороны группировок "ДНР/ЛНР", которые он перед тем признал. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за нападения на Украину.

Несмотря на прямое вторжение, Кремль отрицает намерения оккупации Украины и заявляет, что целью вторжения является "демилитаризация и денацификация Украины".

В Министерстве обороны России отрицают данные украинской стороны о сбитых российских самолетах, разбомбленной бронетехнике и заявляют, что не обстреливают украинские города. Сначала там также отрицали гибель российских военных. Но 27 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков впервые признал, что среди российских военнослужащих в Украине есть погибшие и раненые. 2 марта в Минобороны России сообщили о гибели 498 российских военных и ранение 1597 человек.

Независимого подтверждения данных о потерях армии России в Украине пока нет.

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