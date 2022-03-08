Shell и BP отказываются от российских нефти и газа

Британская нефтегазовая компания Shell выходит из российских проектов и прекращает закупки российской сырой нефти, заявили в компании. Компания BP вслед за Shell не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа.

Решение, судя по всему, далось компании нелегко: в пятницу Shell купила партию российской нефти, сославшись на отсутствие альтернативы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал компанию: "Не пахнет ли для вас российская нефть украинской кровью?"

Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. Но, судя по сообщениям западных информагентств, США и ЕС обсуждают такую возможность.

Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. Например, британская аналитическая компания Capital Economics оценивала, что подобные санкции приведут к падению ВВП России на 25% и росту курса доллара до 200 рублей. Инфляция в этом случае в стране может достичь 30%.

Это может запустить и процесс дефолтов в стране — банкротиться могут начать компании и банки. В случае лишения доходов от продажи нефти и газа государство не сможет их поддержать. Резко вырастает и возможность банкротства России как государства, пишут эксперты. В случае полного запрета на импорт нефти и газа из России цены на нефть вырастут до 160 долларов за баррель и затем будут сохраняться еще долго на высоком уровне, прогнозируют в Capital Economics.

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