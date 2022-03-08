Зеленский — о статусе Донбасса: мы можем обсуждать и найти компромисс о том, как эти территории будут жить

bbcrussian.com

V. Zelenskis Foto: Facebook

В сети появляется много толкований того, что именно сказал Зеленский по теме Крыма и Донбасса в интервью АВС. Дело в том, что Зеленский отвечал на вопросы на украинском языке, но его речи на записи не слышно. Слышно только голос переводчика, который периодически путается в словах и исправляет сам себя. Это осложняет понимание того, что именно сказал или имел в виду Зеленский. Русская служба Би-би-си дословно расшифровала речь переводчика, озвучивавшего на английском реплики Зеленского.

На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее: "Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода". Статьи по теме: Спецэфир Delfi: как достучаться до россиян и чем помочь беженцам из Украины Куда поехали 1,7 млн украинских беженцев? О мирных переговорах: "Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, потому что это вопрос не обо мне. Это о людях, которые избрали меня" Об Украине и НАТО: "Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфорнтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом". О будущем Европы и США: "Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест, тем больше ему захочется". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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