Украинские СМИ сообщили о гибели начальника штаба 41-й армии РФ

Украинские медиа сообщили о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

Российская сторона официально не подтвердила гибель генерала.

Герасимову было 44 года. Участник боевых действий во Второй чеченской войне, кавалер трёх российских орденов. Первым о гибели генерала сообщил телеграм-канал "Харьков.Главное.Политика". Если информация издания верна, то Герасимов стал вторым генералом, погибшим в Украине. Три дня назад сообщалось о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

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