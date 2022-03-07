"Путин врет, а украинцы умирают". Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины против России

В Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрения иска Украины к России. Предмет иска — обвинения в геноциде, которые российская сторона много раз выдвигала против Украины. Именно спасением жителей Донбасса от геноцида Владимир Путин объяснил начало ”специальной военной операции”.

26 февраля Украина обратилась в суд, указав, что у России не было на это никаких полномочий. А также попросила суд ООН принять срочные обеспечительные меры и обязать Россию прекратить военные действия. Российские представители в суде участвовать отказались, в отличие от украинской делегации. ”Медуза” публикует речь представителя Украины в Международном суде ООН в Гааге Антона Кориневича (с незначительными сокращениями).

Мы сегодня в здании, которое называется Дворцом Мира, но дома, моей стране угрожает агрессивная война. Я стою здесь, в помещении, которое называется Большим залом правосудия, но дома, мои земляки видят только несправедливость российских бомб и ракет, которые падают на наши города и районы.

Пока я стою перед судом, украинцы — под смертельными атаками. Опасность нависла над миллионами людей. Представитель ООН по правам человека сообщает о значительном количестве жертв среди мирного населения. Нападение России на Украину заставило более 1,5 миллиона людей бежать из страны. Еще больше людей покинули свои дома и остаются внутри страны. Больше 15 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети, нашли убежище в киевском метро. Там, в метро, рождаются дети. Больницы закрываются. Все это — каждодневная реальность, с которой сталкиваются люди в Украине сейчас. <…>

Конечно, это не первый раз, когда Украина напрямую испытывает то, что Россия пренебрегает международным правом. Теперь мир видит смерть, которую несет это пренебрежение, и ненависть ее [России] жестокости.

Тот факт, что места российской делегации [в сегодняшнем суде] пусты, говорят сами за себя. Они не здесь, в этом суде. Они на поле боя ведут агрессивную войну против моей страны. Это то, как Россия решает споры. Но Украина придерживается другой позиции и уважает национальное право и этот суд.

Все же Россия знает, что международное право имеет значение, иначе зачем ей пытаться оправдать свою агрессию? Эта война, по словам России, чтобы остановить геноцид. Я процитирую слова президента России, которые он произнес в утро, когда приказал вторгнуться в Украину. Он сказал: ”Мы должны остановить этот кошмар, этот геноцид”. Цель войны, по его словам, защитить людей от геноцида. Это ужасная ложь! Путин врет, а украинцы, наши граждане, умирают.

Это не Украина проводит геноцид. Это Россия, ее политическое руководство и военнослужащие совершают преступления против человечества и военные преступления на территории Украины.

За последние две недели многие люди вспоминали о Второй Мировой войне. Россия оскверняет память о Холокосте, заявляя, что ”денафицирует” Украину. ”Денацифицирует” Украину от ее демократического правительства.

Я слышал, как некоторые отмечали, что Европа не видела такой агрессии и конфликта со времен Второй Мировой войны. Действительно уместно вспомнить о Второй Мировой войне, но по другим причинам. Мы должны вспомнить о том, что во Второй Мировой войне украинцы и россияне сражались вместе и умирали вместе, чтобы остановить зло.

Мы должны вспомнить, что на пепле Европы, после Второй Мировой войны, мир построил современные столпы международного права. Два из этих столпов самые важные. Мир стал свидетелем агрессии и ответил на нее Уставом ООН. Мир стал свидетелем Холокоста и ответил на него Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Мир сказал: ”Никогда больше” двум проявлениям зла нацизма — агрессии и геноциду.

К сожалению, сегодня Россия извратила эти слова. Она не рассматривает обязанность предотвращать и наказывать акты геноцида как священную. Она использует ее как оружие. Ложно обвиняя в геноциде, Россия использует один из столпов современного международного правопорядка, чтобы уничтожить другой столп. Ложно обвиняя в геноциде, чтобы оправдать свою агрессию, Россия оскверняет Конвенцию о геноциде.

<…> Дело Украины простое.

Россия обвиняет Украину в геноциде. Украина отрицает это обвинение в самых сильных выражениях. И мы это докажем.

Россия заявляет, что чтобы остановить не существующий геноцид, она может вторгнуться в суверенное государство — Украину. Украина отвергает эти необоснованные обвинения в преступлении.

Мое сообщение России таково: давайте разрешим наш спор как цивилизованные нации. Сложите оружие, предоставьте свои доказательства. Украина уважает этот суд и следует его решениям. Россия тоже должна.

Но если Россия сама не вернется к соблюдению международного права, у суда есть возможность действовать. У суда есть обязанность действовать. Россия относится к вашей юрисдикции по Конвенции о геноциде. Сейчас она оскорбляет и нарушает эту конвенцию, чтобы убивать украинцев и разрушить Украину. Россию нужно остановить! И суд должен в этом участвовать.

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