ООН: число беженцев из Украины превысило 1,5 миллиона

За последние 10 дней территорию Украины покинуло более 1,5 миллионов человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Гранди в "Твиттере".

Пограничная служба Польши в воскресенье также сообщила, что с начала вторжения в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

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