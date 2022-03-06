Глава минобороны Украины: "Кремль не хочет признать свое фиаско"

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал у себя в Facebook пост, в котором написал о фиаско российской армии и заявил, что победа Украины близка. Русская служба Би-би-си приводит некоторые цитаты;

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но этот час уже близок".

"Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать".

"На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и бежит. Тем самым пополняя наш парк техники. Враг гибнет от своего же оружия".

"Кремль окончательно бросил попытки скрыть свои намерения — они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится".

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