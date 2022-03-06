Разговор Путина с Эрдоганом: "cпецоперация" идет по плану и в соответствии с графиком может быть приостановлена только при одном условии

bbcrussian.com

Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas Foto: Sputnik / Scanpix

В воскресенье днем состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным турецких СМИ, он продолжался около часа.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин сказал Эрдогану, что российская "спецоперация" идет по плану и в соответствии с графиком. Путин также заявил, что она может быть приостановлена "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России". Как сообщает канцелярия турецкого президента, Эрдоган заявил о готовности способствовать мирному урегулированию ситуации. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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