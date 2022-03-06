Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор?

Международный уголовный суд начинает рассмотрение дела о военных преступлениях на территории Украины. Deutsche Welle расспросила юриста Международной федерации защиты прав человека деталях процесса.

События последней недели в Украине — бомбардировки российскими войсками городов и объектов гражданской инфраструктуры, страдания и смерти мирных граждан, в том числе детей, сотни тысяч беженцев — имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности, считают в Международном уголовном суде (МУС). Почти 40 стран обратились к главному прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану с требованием найти и наказать того, кто отдал приказ начать войну против Украины.

В пятницу, 4 марта, команда следователей Гаагского трибунала уже прибыла в Украину. Как долго будет продолжаться расследование по этому делу? Кто и каким образом может оказаться на скамье подсудимых и какой приговор может их ждать? Deutsche Welle пообщалась с заместителем руководителя отдела международного правосудия Международной федерации по защите прав человека (FIDH) Делфин Карленс.

DW: Г-жа Карленс, Международный уголовный суд заявил о том, что начинает рассмотрение дела о совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, начиная с ноября 2013 года. Получается, что следователи МУС будут изучать факты, подтверждающие совершение этих преступлений, начиная со времен Майдана и до нынешних дней войны России против Украины?

Делфин Карленс: Да, это расследование будет располагать выводами предварительной экспертизы, которую уже провел офис прокурора МУС. В них говорится, что на территории Украины были обнаружены элементы военных преступлений и преступлений против человечности, в частности в Крыму и на Донбассе, начиная с 2013 года. Главный прокурор суда Карим Хан хочет углубить расследование за счет улик, собранных начиная с того времени, и дополнить их новыми фактами.

- Будут ли в случае украинского дела в МУС названы имена конкретных людей, виновных в военных преступлениях, совершенных на украинской территории?

- МКС ведет расследование по делам, по которым преследует конкретных лиц и рассматривает их личную уголовную ответственность. В некоторых случаях, когда мы говорим о преступлениях против человечности или геноциде, офис прокурора определяет тех, кто несет за это наибольшую ответственность. В таких случаях подозреваемыми могут быть названы лица из высших эшелонов власти, имевшие рычаги контроля и отдававшие приказы.

- Украина не ратифицировала Римский устав (договор, учредивший МУС — Ред.). Но в 2015 году украинское правительство приняло декларацию о признании юрисдикции МУС. Достаточно ли этого для того, чтобы офис прокурора МУС вел полноценное расследование по этому делу?

- Украинское правительство приняло две специальные декларации о признании юрисдикции МУС. Одна из них была ограничена по времени, а юрисдикция второй была продолжена. Поэтому суд имеет юрисдикцию над международными преступлениями, совершенными на территории Украины, начиная с 2013 года.

- Как прокурор МУС будет вести расследование и собирать доказательства по этому делу?

- После того как было начато полноценное расследование, в офисе прокурора была сформирована отдельная команда. Следователи будут работать в Украине и за ее пределами, пытаясь собрать как можно больше информации. Им очень помогут те доказательства, которые уже собрали другие страны-члены МУС, а также соистцы, в частности, неправительственные организации, активно документирующие факты преступлений на местах.

Улики и информация об этих преступлениях поступают в МУС за последние восемь лет. И именно они сыграли решающую роль в том, что прокурор смог проанализировать ситуацию и увидеть существенные основания полагать, что на территории Украины были совершены военные преступления. Команда, которая будет заниматься расследованием, будет сотрудничать и поддерживать контакты с другими участниками расследования, а также жертвами преступлений, гражданским обществом, представителями власти, международными организациями.

- Мы говорим о военных преступлениях в Украине. Какие именно события могут, по вашему мнению, подпадать под определение военных преступлений и преступлений против человечности?

- Украинские и международные неправительственные организации, начиная с 2013 года, задокументировали довольно много фактов, в которых существуют определяющие элементы таких преступлений: атаки на гражданское население, пытки, сексуальное насилие. Что касается нынешней ситуации, то есть существенные основания утверждать, что в Украине были совершены и совершаются военные преступления, хотя это еще должно быть доказано.

- Какое наказание предусмотрено международным законодательством за совершение военных преступлений и преступлений против человечности?

- Это зависит от конкретного лица, признанного виновным, и уровня его ответственности. В целом, приговоры за такие преступления составляют от 10 до 30 лет тюремного заключения.

- Кто должен арестовать подозреваемого и доставить его в Гаагу?

- Действительно, чтобы такой человек оказался на скамье подсудимых, его нужно доставить в суд — заочные приговоры Международный уголовный суд не выносит. Когда выдан ордер на арест, прокурор попытается привлечь всех стран-членов МУС к тому, чтобы они выполнили меры, указанные в ордере. Правильным было бы предположить, что если высокопоставленный представитель российской власти будет заподозрен в преступлениях против человечности или военных преступлениях, то Россия не выдаст его суду.

Однако страны, обратившиеся в суд с просьбой о расследовании дела, будут сотрудничать с целью приведения в исполнение ордера на арест, если подозреваемый будет въезжать на территорию этих стран. Но не всегда принцип сотрудничества с судом имплементируется.

- Как долго может продолжаться расследование по такому масштабному делу?

- Зависит от многих факторов. Если взять, например, продолжающееся последние шесть лет расследование дела Грузии, то по нему еще не было объявлено о выдаче ордера на арест. То есть на расследование могут уйти годы. Следует учесть, что для того, чтобы собрать действительно солидные доказательства и построить сильное дело, необходимо время, особенно это касается дел о преступлениях против человечности.

- Кто будет платить судебные издержки по расследованию ситуации в Украине?

- Бюджет МУС одобряется и формируется государствами-участниками, выплачивающими взносы. Офис прокурора имеет ограниченный бюджет, распределяемый по уголовным делам в зависимости от приоритетности ситуации. В последние годы офис прокурора не раз напоминал странам-участницам, что для ведения должной следственной и прокурорской деятельности необходимы средства. В своем заявлении по Украине прокурор Хан призвал страны поддержать расследование не только в рамках одобренного бюджета, но и дополнительными средствами.

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