Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

Китай не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения в Украину, несмотря на то, что китайский лидер Си Цзиньпин называл Владимира Путина "лучшим другом", а российский президент отвечал взаимностью. Но и против вторжения Китай выступать не стал.

Какие интересы преследует Китай сейчас и сможет ли Россия в условиях жестких западных санкций улучшить свое положение за счет сближения с Пекином? Би-би-си поговорила об этом с политологами и экономистами.

Вместе против Запада

На этой неделе Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения России в Украину. В документе было прописано требование к Москве немедленно прекратить боевые действия. Китай воздержался.

"Китай не высказался против, что было бы расценено как явная поддержка позиции России. Но с другой стороны, Китай и не выступил за. Я думаю, что в ближайшей перспективе Китай будет стараться взвесить все риски и возможности, все "за" и "против" и по-максимуму стараться сохранять стратегическую неопределенность по этому вопросу", — считает китаист Леонид Ковачич.

Несмотря на сдержанную реакцию официальных лиц, китайские социальные сети остались в восторге от последних публичных выступлений Владимира Путина. В его выступлении китайцы услышали главное: эта "специальная операция" — борьба с Западом.

Видео с переводом речи Путина стало вирусным, а в социальной сети Weibo — китайском аналоге "Твиттера" — у хэштега #putin10000wordsspeechfulltext (то есть "полный текст речи Путина") было больше миллиарда просмотров за первые 24 часа. В то время как весь западный мир осудил вторжение в Украину, пользователи китайского интернета приветствовали Путина и военные действия.

Намного осмотрительнее вело себя китайское правительство — оно отказалось назвать происходящее "вторжением" и осуждать его. Но и одобрять действия Москвы Пекин не спешит.

В день, когда российские войска начали наносить удары по украинской территории, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин значительную часть своего ежедневного брифинга потратила на критику США, обвинив Вашингтон в "проведении блоковой политики для создания конфронтации и разделения на основе идеологии". Заодно она добавила, что Китай и Россия "действуют ответственно, поддерживая международную безопасность и стабильность".

Прямого ответа на вопрос, считает ли Китай российскую "спецоперацию" вторжением, Хуа Чуньин так и не дала.

Китай, с одной стороны, стремится сохранить, а возможно даже расширить стратегическое партнерство с Россией, но при этом ему важно не слишком уж приближаться к Москве — это повысит риск ввода санкций против самого Пекина, говорит Би-би-си американский эксперт Брэдли Джардин.

Как Путин спутал карты

Китай оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Пекин заинтересован в стабильной и предсказуемой ситуации в мире — он хорошо знает, как функционировать в таких условиях и наращивать свою силу. В этом смысле военные действия в Украине, с которой Китай также поддерживает торговые отношения, ему не выгодны.

С другой стороны, отмечает Брэдли Джардин, Китай с симпатией относится к российскому представлению о многополярном мире и к концепции ослабления Запада, а партнерство с Россией дает ему возможность что-то противопоставить США и Европе. Но и здесь все не так просто: российское вторжение в Украину привело к уникальному единению стран Запада, которые в срочном порядке скоординированно утверждают все новые и новые санкции против Москвы. Такое единство не на руку Китаю.

Некоторые западные эксперты к тому же опасаются, что у китайского руководства может возникнуть параллель между Украиной и Тайванем — теоретически возрастает угроза того, что Китай решится и сам применить силу. Основным сдерживающим фактором может стать позиция Германии по Украине: заинтересованность Берлина в "Северном потоке-2" не помешала Германии присоединиться к самым жестким санкциям против России, остановив сертификацию газопровода.

Пример Украины показал Китаю, что европейская зависимость от российских энергоресурсов не помешала Евросоюзу выступить единым фронтом и ввести жесткие санкции против России, когда Москва начала военные действия.

"Китай оказался в непростом положении, поскольку, с одной стороны, у Китая есть определенные политические и экономические интересы сотрудничества с Россией. С другой стороны, у Китая есть интересы сотрудничества с Украиной. С третьей стороны, для Китая очень важно, чтобы отношения с Евросоюзом не скатывались вниз", — считает эксперт Леонид Ковачич.

Еще несколько лет назад, когда отношения Китая и США стали стремительно ухудшаться после начала торговой войны, надежды Пекина были связаны с тем, чтобы Евросоюз — как важный торговый партнер — сохранил максимально независимую позицию. Эксперт отмечает, что если Китай начнет активно поддерживать Россию (например, способствовать тому, чтобы Россия могла обходить введенные санкции), это плохо повлияет на отношения Пекина и Брюсселя.

Китай исторически не любит публичные заявления, предпочитая закулисные обсуждения, отмечает Керри Браун, профессор Лондонского королевского колледжа. Эксперт предполагает, что подобные переговоры если еще не ведутся Пекином, то могут начаться в любой момент.

"Но могут произойти еще какие-то события, которые заставят Китай громче и четче озвучивать свою позицию. В конечном счете, уже идут разговоры про ядерную угрозу, — посмотрите, что случилось в районе Запорожской АЭС. Думаю, для Пекина действия России — движение в неверном направлении", — считает Керри Браун.

Не горит желанием помогать России

Про Китай правильно думать не как про отдельную страну, а как про отдельную планету или цивилизацию, говорит экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин.

"С точки зрения Китая — все находятся на периферии, даже США находятся на периферии. Соответственно, точно такое же отношение и к России. От России Китаю нужно не больше, чем от любой другой малозначимой периферии. Любая торговля всегда осуществляется в интересах обеих сторон. Тот факт, что большое количество потребительских товаров и большое количество расчетов за энергоносители будет происходить через Китай, говорит о том, что просто будут усиливаться торговые позиции Китая. Сейчас большая часть маржи будет уходить китайским фирмам, через которые в Россию могут поставляться айфоны, потому что у них отрубили огромную часть конкурентов", — объясняет эксперт.

То же самое, говорит Сонин, относится и к торговле нефтью и газом: торговые позиции Китая по каждой сделке усиливаются. Да, Китай не стал монополистом, но совершенно точно теперь представляет собой доминирующую силу на том рынке, который по-прежнему открыт для России.

Но Россия не сможет экономически заменить сотрудничество со странами Запада сближением с Китаем, уверен бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. В интервью DW он сказал, что "это невозможно, ни за какое время, ни за какие деньги и ни при каких обстоятельствах".

"Китай не горит желанием помогать России. Китаю исторически, в долгой перспективе, выгодна слабая Россия, потому что с ней будет проще договариваться о поставках сырья. Больше Китаю от России ничего не надо, — считает Алексашенко. — Поэтому Китай Запад заменить не может. Китай может поставлять много оборудования среднего уровня, но Китай никогда не был технологическим лидером, который поставляет сложнейшее оборудование, которое Россия всегда закупает в Европе или в Америке".

Но что-то все-таки придется покупать в Китае. Константин Сонин прогнозирует, что на практике это будет выглядеть так: машины будут хуже, потому что вместо западных запчастей будут устанавливаться китайские, самолеты будут чаще падать, потому что будут использоваться китайские компоненты.

Может возникнуть и не существовавшая до этого проблема, а именно — в какой валюте рассчитываться с Китаем.

"У нас есть данные за первую половину 2021 года: 16% от всего китайского импорта в Россию было оплачено юанями. Это существенный рост, потому что еще четыре года назад эта доля не превышала 2%. Очевидно, что теперь при взаимных расчетах национальные валюты не будут на уровне паритета: то есть не будут в равной доле расчеты в рублях и в юанях. Перекос будет в сторону именно китайской национальной валюты, что выгодно Китаю — это будет способствовать интернационализации юаня", — говорит Леонид Ковачич.

Американский эксперт Брэдли Джардин отмечает: "Цены на импортные товары в России растут, поскольку курс юаня к рублю резко вырос после введения санкций. Часть китайских банков вообще отказались от торговли парой рубль-юань. Более того, китайские госбанки объявили, что не будут финансировать покупку российского сырья, а международные финансовые организации, в которых у Китая серьезное влияние, вроде AIIB и New Development Bank, прекратили сотрудничество с Россией".

Константин Сонин обращает внимание на то, что в нынешних условиях внешняя торговля России будет гораздо более централизованной: государство будет осуществлять сделки по продаже и получению заграничной валюты и решать, куда потратить все полученные юани.

"Как СССР продавал нефть и на полученные деньги централизованно покупал еду, продовольствие и разные технологии для капитальных инвестиций. Россия не сразу перейдет в этот режим, но все будет идти именно к этому", — говорит Сонин.

На просьбу сравнить перспективу с нынешним экономическим положением Ирана эксперт подтверждает: "Это Иран, если не считать того, что "Иран" случился в гораздо более развитой, большой и передовой стране".

События последних девяти дней существенно повлияли на мировую повестку: еще недавно главной угрозой американцы называли именно Китай. Теперь усилия Вашингтона направлены на защиту Украины и скорейшее прекращение боевых действий. Сразу несколько экспертов, опрошенных Би-би-си, сказали, что для США вопрос конкуренции с Китаем может уйти из повестки на много лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!