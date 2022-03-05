Зеленский: мы выдержали уже девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 марта обратился к украинскому народу. Он подчеркнул, что на 9-й день войны с Россией граждане продолжают бороться с российскими военными. На вторжение агрессора украинцы ответили героизмом, солидарностью и взаимопомощью.

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