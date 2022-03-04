Чехия отменила наказание для граждан, желающих воевать на стороне Украины

Чешским гражданам, которые решат поехать в Украину для участия в вооруженной борьбе с российской агрессией, на родине наказание не грозит.

Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины против российской агрессии, на родине не будет грозить наказание. Как заявил вечером в четверг, 3 марта, в Праге премьер-министр Петр Фиала, он договорился с президентом Милошем Земаном о том, что добровольцы, решившие отправиться в Украину для участия в войне с Россией, в случае уголовного преследования будут освобождены от наказания.

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"На встрече с господином президентом мы договорились о том, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания в виде снятия ответственности", - написал Фиала в Twitter.

Гражданам Чехии в принципе запрещено служить в иностранной армии. И, как отметил глава правительства, вопрос о внесении поправки в соответствующий закон в настоящее время не обсуждается. Но поскольку президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев с боевым опытом поддержать его страну в отражении российской агрессии, около 400 добровольцев обратились к чешским властям с просьбой сделать исключение. Чешская Республика является членом оборонного альянса НАТО с 1999 года и находится менее чем в 400 километрах от Украины.

Вторжение России в Украину

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти западных стран ввели санкции в отношении России.

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