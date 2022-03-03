Грузия официально подала заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили официально подписал заявку Грузии на вступление в Европейский союз.

"Сегодня исторический день для нашей страны. Грузия близка к Евросоюзу как никогда ранее. С 2014 года, когда мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, мы последовательно выполняем взятые обязательства, достигая прогресса в сближении с Евросоюзом в правовых, экономических и политических сферах", - заявил Гарибашвили (цитата по "Интерфаксу".

Ранее аналогичную заявку подписали власти Украины.

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