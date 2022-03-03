Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт

Решение о ликвидации сайта и радиоканала "Эха Москвы" было принято большинством голосов Совета директоров.

Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов принял решение ликвидировать радиоканал и сайт, сообщается на сайте "Эха Москвы" в четверг, 3 марта.

Дальнейших подробностей, касающихся причин этого шага, на момент публикации материала DW, не сообщалось.

Ранее, 1 марта, Роскомнадзорзаблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

Генпрокуратура обвинила оба СМИ в распространении "ложной информации" о сущности и форме российского военного вторжения в Украину, способах ведения боевых действий, потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов, жертвах среди гражданского населения, а также в "призывах к организации массовых мероприятий" в РФ.

Оба СМИ сообщили тогда, что намерены обжаловать решение о блокировке в суде.

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