По оценкам всемирной организации, в ближайшие месяцы около 12 млн человек внутри Украины и более 4 млн украинских беженцев в соседних странах будут нуждаться в помощи и защите, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) во вторник, 1 марта.

Today, we are launching emergency appeals for a combined $1.7 billion to urgently deliver humanitarian support to people inside #Ukraine and refugees in neighbouring countries.