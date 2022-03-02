США закрыли воздушное пространство для российских самолетов, Ford уходит из России

Президент Джо Байден объявил, что США закрывают для России воздушное пространство. "Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - сказал Байден в обращении к нации.

Американский авиастроитель Boeing прекращает поставку деталей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также все основные виды бизнеса в России. "В условиях продолжающегося конфликта мы сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег в регионе", - заявил представитель Boeing. Компания также з приостановила работу московского учебного центра подготовки пилотов.

Американский автомобильный концерн Ford объявил о прекращении деятельности в России из-за российского вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании. "В связи со сложившейся ситуацией мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента", - говорится в тексте. В заявлении также отмечается, что Ford уже на протяжении нескольких лет сокращал работу в РФ. Кроме того, компания заявила о намерении пожертвовать 100 тысяч долларов на гуманитарные цели в Украине.

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