Британский премьер: Путин фатально недооценил решимость украинцев и Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с рядом заявлений о войне на Украине и беспрецедентных мерах, на которые готов пойти Лондон в отношении России.

Владимир Путин совершает "варварские действия" против мирных жителей Украины, заявил британский премьер на встрече в Польше с ключевыми европейскими союзниками.

По его словам, Путин готов "бомбить многоэтажные здания, запускать ракеты в многоэтажные здания, убивать детей, и мы наблюдаем это во все большем количестве".

Премьер-министр Великобритании заявил, что президент России "фатально недооценил" готовность украинского народа к борьбе и решимость Запада.

"Международное сообщество признает, что украинцы сами должны определять будущее своей страны - оно должно быть таким, как того хотят и желают сами украинцы", - сказал Борис Джонсон.

"И должен заметить, что, глядя на происходящее сейчас, очень трудно воспринимать Владимира Путина как правомерного собеседника - после всего, что он сделал", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о возможности компромисса между Россией и Украиной.

Кроме того, Борис Джонсон сделал ряд объявлений о беспрецедентных мерах - в дополнение к уже введенным санкциям - на которые Британия готова пойти в ответ на военное вторжение России на Украину.

Так, Великобритания закрыла все морские порты страны для входа всем судам, каким-либо образом связанным с Россией.

Джонсон также заявил, что Лондон поддерживает отключение от международной платежной системы SWIFT как можно большего числа российских банков, и будет замораживать их активы внутри страны.

Премьер Великобритании обратился к своим европейским коллегам с призывом отказаться от российского газа и нефти, несмотря на сложности, которые вызовет этот шаг, и добавив, что Европе необходимо отучить себя от зависимости от российских энергоносителей.

Он также сказал, что Великобритания выделила 220 млн фунтов (почти 300 млн долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Кроме того, по сведениям Би-би-си, Великобритания рассматривает возможность призыва к исключению России из Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что ничто не может быть исключено из обсуждения дальнейших санкций.

"На руках Путина кровь не только невинных украинцев, но и тех, кого он послал умирать", - сказала Трасс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сегодня прислал свое выступление в ООН, так как не смог лично прилететь в Женеву из-за закрытого воздушного пространства для российских самолетов, заявил, что Европа погружена в "русофобское безумие", обосновав военные действия Москвы тем, что украинские власти, по его словам, долгое время подавляли русскоязычное население.

Он также сказал, что Украина попытается получить ядерное оружие при поддержке Западе, и добавил, что американским ракетам в Европе пора возвращаться домой.

Во время трансляции этой записи западные дипломаты вышли из зала заседаний, объявив Сергею Лаврову дипломатический бойкот.

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