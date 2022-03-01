Турция предостерегла военные суда от прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция предостерегла все страны от прохода военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил после заседания правительства в понедельник, 28 февраля, добавил он. Предостережение прозвучало на фоне военного вторжения России в Украину, вызвавшего резкое осуждение множества стран.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре о статусе проливов. "Мы решительно настроены использовать полномочия, данные Конвенцией Монтре в отношении движения кораблей в проливах таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса (вокруг Украины. — Ред.)", — приводит слова главы государства агентство Anadolu.

Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. В мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. В военное время — если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война — она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.

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