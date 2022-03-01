В Украине усиливаются опасения по поводу надвигающихся новых массированных атак российских войск на Киев и другие города страны. Снимки со спутников, сделанные в понедельник, 28 февраля, зафиксировали 60-километровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. Колонна простирается от подступов к аэродрому "Гостомель" на юге (в 25 км от центра Киева) до окрестностей деревни Прибирск на севере, сообщила американская спутниковая компания Maxar.

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На снимках видны десятки транспортных средств. Некоторые их них находятся на очень большом расстоянии друг от друга, другие стоят группами по две-три машины. На отдельных снимках виден дым от предположительно горящих зданий в округе. Компания Maxar также опубликовала фотографии, где зафиксирована переброска вертолетов и транспортных средств в Беларуси - менее чем в 30 км от границы с Украиной.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинские войска сообщили об отражении целого ряда российских атак на Киев. Крупные сражения велись за аэродром "Гостомель". Сопротивление украинцев замедлило наступление российских войск, однако Россия перебрасывает к крупным украинским городам все больше подкреплений и усиливает обстрелы. Эксперты ожидают нового массированного наступления России в ближайшее время.

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