Согласно сообщению Кремля, президент России сказал французскому президенту, что урегулирование с Украиной возможно только при ”безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности”:
— признание российского суверенитета над Крымом;
— демилитаризация и денацификация Украины;
— обеспечение нейтрального статуса Украины.
Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвал защитить мирное население Украины и немедленно прекратить боевые действия.
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