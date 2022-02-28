Россияне стали беднее

Насколько беднее, чем вчера или неделю назад, пока определить сложно. Скорее всего, обеднение 99% жителей России можно будет вскоре оценить в диапазоне от 30%, до фактически двукратного уменьшения благосостояния.

Те, кто хотел возврата СССР, дождался. Рубль снова становится деревянным, ожидается дефицит товаров, учителя учат детей по утвержденным в Политбюро, простите, в Кремле, методичкам.

Молитвы желающих вернуться в СССР были услышаны и исполнены даже с некоторым перевыполнением. Современная Россия уже обогнала замшелый СССР по уровню изоляции: небо над Европой, Австралией, Северной и Южной Америкой для российских самолетов закрыто, заблокированы счета крупнейших банков, включая ЦБ, импортеры отказываются поставлять в Россию вообще хоть что-то.

Но давайте обо всем этом по порядку.

ЦБ России повысил ключевую ставку более чем вдвое, до 20%. Таким образом, все кредиты автоматически подорожали. На полках магазинов это выразится в смене ценников. Инфляция увеличится.

США, Канада и Япония уже запретили операции с Центробанком России. А поскольку две трети золотовалютных резервов ЦБ хранится вне России, это может означать, что у Российских властей разом стало значительно меньше денег.

Они, конечно, могут напечатать триллионы новых рублей, но что толку? Это лишь приведет к гиперинфляции и россияне станут ходить в магазины не с сумками, а с тележками, чтобы перевозить бумагу, которую будут называть деньгами.

«Беспрецедентные действия, которые мы предпринимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и нацелены на средства, от которых зависит Путин и его ближайшее окружение, чтобы обеспечить его вторжение в Украину», ― заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Российские банки уже отреагировали на эту и другие новости. Официальный курс рубля к доллару и евро вырос примерно на 20%, но для простых жителей и бизнеса важен не этот курс, а реальный, в обменных пунктах и при расчетах в конкретных российских банках. А здесь рост курса совсем иной – порядка от 40 до 80%.

Таким образом, любой импортный товар, любой товар в котором есть импортный компонент, автоматически становится дороже. Автозапчасти уже подорожали на 20%.

И если сегодня рост цен еще может быть не так заметен, то через неделю или месяц инфляция будет исчисляться десятками процентов. Ведь ранее инфляцию тормозили интервенции Центробанка на бирже. А теперь у Центробанка возможностей для этого стало как минимум в два раза меньше.

Не случайно поэтому Мосбиржа отменила торги до 5 марта.

А ведь все еще только началось. Еще даже SWIFT не отключили, хотя это дело ближайших дней.

Еще вчера вечером к российским банкоматам выстроились гигантские очереди. Оборот наличных за сегодняшний день вырос на рекордные 1,4 трлн рублей.

Россия энергично движется по намеченному пути, минуя станцию СССР, к станции Северная Корея.

Ценные бумаги российских компаний на Лондонской бирже тоже переходят в крутое пике. Роснефть сегодня рухнула на 45%, Газпром на 60%, Сбербанк на 75%. Остальные устремились за ними вдогонку.

Все вышеперечисленное может привести к резкому массовому обеднению населения России. В тоже время этот шок может, наконец, помочь россиянам проснуться и прозреть. Ведь все мы помним их ликование по поводу «Крым наш». И ведь их предупреждали, что рано или поздно это может обернуться бумерангом под названием «Нам крыш».

Ну да и… «российский военный корабль» с ними…

С момента начала российской агрессии не прошло еще и нескольких дней, как международные грузоперевозчики стали отказывать российскому бизнесу в доставке грузов, выгружая их в ближайших портах.

И дело не только в том, что в Россию не привезут бананы, запчасти или смартфоны. Не привезут комплектующие для электроники. Не привезут допинг для российской кощеевой иглы – нефтедобывающей и газодобывающей отрасли - буровое и нефтегазовое оборудование, химическую продукцию для нужд нефтегазового сектора.

Суть российской экономики, если вкратце в том, что она продает нефть, газ и другие полезные ископаемые, а почти все остальное – покупает. Даже комбайны для уборки собственного урожая. Таким образом, чтобы деньги получить, ископаемые надо вывезти. А чтобы купить все необходимое для внутренней жизни и производства, это нужно завезти.

Так вот, теперь это стало большой проблемой. Никто не хочет ничего ни привозить в Россию, ни вывозить из нее. И это делают не правительства, а бизнесмены. Кто-то из-за опасения попасть под санкции, кто-то из брезгливости. Ведь реальная доля России в международных перевозках пренебрежимо мала по сравнению с экономическими и репутационными рисками для бизнеса. Проще отказаться, чем работать с токсичным контрагентом.

Итого, россиянам стоит ожидать исчезновения с полок магазинов всего, к чему они успели привыкнуть за 22 путинских года.

Но картошка, наверно, будет периодически появляться на прилавках. Полугнилая, как это было принято в СССР. Вот только ее стоимость будет гораздо выше, чем сейчас. Ведь посадочные материалы в России тоже, в основном, импортные.

Российская пропаганда внушает жителям, что им поможет Китай со знаменитым «китайским» качеством. Но даже эти надежды, в случае серьезных санкций, могут не оправдаться. Китай поставляет в Россию лишь десятую часть того, что поставляет в США, не говоря уже о других странах. А значит, Китай тоже рисковать не будет.

Если Европа откажется от закупок Российского газа, нефти и электричества, то экономика агрессора окажется прямиков в 18-19 веке. Впрочем, если вспомнить, чем занимались советские люди на своих дачах, то это будет возврат к натуральному хозяйству в СССР 70-х – 80-х годов.

Впрочем, это упростит работу школьным учителям. Им не придется объяснять школьникам на уроках истории, что значит дефицит и пустые полки.

На агрессора ополчились не только цивилизованные страны, но и IT-сообщество.

Сегодня хакеры из группы Anonymus разместили на страницах изданий Znak.com, «Коммерсантъ», «Московский Комсомолец», Forbes, «Такие Дела», РБК, «Фонтанка», Buro 24/7, PeopleTalk, Мел, Право.ру, ТАСС и «Известия» заставку с указанием количества убитых в Украине советских солдат.

Также хакеры отключили электрозаправку «Россети» на трассе Москва - Петербург (М-11), указав на табло, что они думают про Путина, прибавив «Слава Украине. Героям слава. Смерть ворогам».

Тем временем в Питере уже пятый день продолжаются уличные антивоенные протесты. Продолжаются и задержания. Всего на антивоенных акциях по всей России с 24 февраля было задержано 6402 человек.

Леонид Волков в Телеграм написал, «что развилка становится все проще и проще. Либо в окружении Путина найдется хоть один человек с капелькой смелости и капелькой совести, и сможет все это закончить. (Что маловероятно). Либо безумец закончит ядерной войной (что становится все более вероятным, потому что тормозов нет, и людей с совестью и смелостью в окружении Путина нет тоже)».

Сегодня же Дмитрий Ратнер опубликовал петицию с требованием объявить импичмент Президенту России. По состоянию на 21-00 28 февраля петиция набрала уже 238 тысяч голосов. И вы тоже можете ее подписать.

Собственно, смена власти в Кремле – это теперь единственный шанс для россиян вернуть себе «докрымское» благосостояние. И Крым, конечно, тоже придется вернуть. Впрочем, это нисколько не помешает россиянам ездить в него отдыхать без оружия. Как не мешало и до 2014 года.

Подготовлено по материалам Znak, Новая Газета, Бизнес-Вектор, Москвач, Настоящее Время, Sota, ОВД-инфо и др.

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