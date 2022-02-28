Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?

В воскресенье днем Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства". О том, какое значение это имеет для всего мира, пишет Би-би-си.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — сказал Путин. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

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Как передает агентство РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение президента о переводе сил сдерживания на особый режим боевого дежурства последовало, в частности, после заявлений главы МИД Великобритании.

"Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях и столкновениях между НАТО и РФ. Считаем такие высказывания абсолютно неприемлемыми. Я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков журналистам (цитата по Интерфаксу).

Какое именно высказывание главы Форин офиса Лиз Трасс имел в виду Песков, неизвестно, однако накануне в интервью Би-би-си она сказала, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно, в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение. При этом отправлять на Украину своих солдат для участия в боевых действиях Британия не намерена.

Многие восприняли слова Путина как угрозу применения ядерного оружия. Отвечаем на вопросы, которые, возможно, могли возникнуть в связи с заявлением российского президента.

Что такое силы сдерживания?



Силы сдерживания — комплексное понятие. Они включают в себя все средства, при помощи которых можно влиять на геополитическую обстановку и политику других стран в отношении государства, которое ими обладает.

Основу стратегических сил сдерживания составляют стратегические ядерные силы. Они вовлечены в стратегическое ядерное сдерживание — ситуацию, в которой две страны, обладая ядерным оружием, способны в любых обстоятельствах нанести друг другу неприемлемый ущерб.

Стратегическое ядерное сдерживание — прежде всего, между Российской Федерацией и США — обеспечивает стратегическую стабильность. Это состояние, при котором в мире не происходит глобального конфликта, мировой войны.

Кроме стратегических ядерных сил силы сдерживания включают в себя неядерное оружие — дальние высокоточные ракетные комплексы. Возможно, к ним относятся и кибернетические силы, хотя это не подтверждается российской военной доктриной.

Что такое "режим особого боевого дежурства"



Термин "режим особого боевого дежурства" в открытых источниках никак не расшифровывается.

Специфика стратегических ядерных сил такова, что они всегда находятся в состоянии боевой готовности, и этот режим не меняется.

В декабре 2021 года начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что "в наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению".

Стратегические ядерные силы называют "триадой", потому что они состоят из наземных ядерных сил — пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в шахтах и на мобильных пусковых установках — а также из ракет морского базирования и воздушных ядерных ракет на бомбардировщиках.

О боеготовности морских и воздушных ядерных сил Герасимов не говорил.

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие?



В июне 2020 года Владимир Путин утвердил документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Это не формальная оборонная доктрина, но скорее ее расширенное толкование в области применения стратегических ядерных сил.

Документ дает ответ на два вопроса: чего хочет добиться Россия ядерным сдерживанием и в каком случае она может применить ядерное оружие. Этот документ, формально не являясь доктриной, тем не менее описывает логику создания ядерных сил, их структуру и задачи, которые перед ними ставятся, то есть он не является непреложным законом, но демонстрирует то, как устроена эта система.

В документе говорится, что применить ядерное оружие Россия может в четырех случаях:

получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию

применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения

некое воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства

Ни одно из этих условий не соответствует словам Путина о "недружественных действиях в экономической сфере", "нелегитимных санкциях" и "агрессивных высказываниях".

В первой части документа, которая называется "общие положения", говорится, что "государственная политика в области ядерного сдерживания […] гарантирует […] в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях".

Однако речь идет именно о "государственной политике в области ядерного сдерживания", а не о том, что для достижения этих целей ядерное оружие действительно может или должно применяться.

Может ли Россия неожиданно нанести ядерный удар?



19 февраля, за несколько дней до начала активных военных действий на Украине, в России прошли учения стратегических сил с ракетными пусками. Ими руководил Владимир Путин. В тот же день начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов во время доклада президенту России рассказал о том, как они будут проходить.

"Учения проводятся в два этапа. На первом этапе будет разработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе — вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской федерации в ответ на встречный удар", — заявил тогда Герасимов.

Другими словами, Россия в очередной раз отрепетировала применение ядерного удара, и начинать его она будет не с ядерного оружия.

Как рассказал Би-би-си эксперт, пожелавший остаться неназванным, эскалация ядерного конфликта может включать в себя на первых этапах демонстративный выход на позиции и рассредоточения пусковых установок ядерных ракет.

Кроме того, до пуска ядерных ракет может произойти применение неядерных систем большой дальности на большую глубину для поражения стратегических объектов — как военных, так и гражданских, таких как, например, электростанции.

Кто и как командует ядерным ударом?



В России решение о нанесении ядерного удара принимает один человек — верховный главнокомандующий, которым является действующий президент страны. То есть Владимир Путин.

При нем постоянно находится так называемый "ядерный чемоданчик" — мобильный пункт автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". С него подается команда в РВСН о пуске ракет.

В открытых источниках говорится, что таких чемоданчиков всего три — еще два у министра обороны и начальника генштаба. Однако в разных источниках по-разному описывается необходимость подтверждения команды — она должна поступить то ли с двух из трех, то ли со всех трех пультов.

После введения секретных кодов и их подтверждения расчеты РВСН начинают подготовку к пуску, а затем запускают ракеты.

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