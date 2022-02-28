BP отказывается от пакета акций "Роснефти". Это - удар для компании, но другого выхода не было

Нефтегазовая компания BP заявила, что продаст 19,75% принадлежащих ей акций российской государственной нефтяной компании "Роснефть" после, как было сказано, "акта агрессии России против Украины".

После начала вторжения правительство Британии оказало давление на руководство BP, чтобы оно избавилось от акций "Роснефти", которыми она владела с 2013 года.

Исполнительный директор BP Бернард Луни ушел из совета директоров "Роснефти", также как и его коллега Боб Дадли.

Луни входил в совет директоров "Роснефти" с 2020 года. Председателем же совета является Игорь Сечин, близкий друг и союзник президента Путина.

Агентство PA News сообщило, что Луни был в России совсем недавно, в октябре, когда принимал участие в одном мероприятий вместе с российским президентом, что он позднее назвал "большой честью".

В пятницу министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг поговорил с главой BP и, по словам одного из чиновников, не оставил ему никаких сомнений в том, насколько серьезно правительство озабочено чрезмерным влиянием интересов России на BP.

Председатель ВР Хельге Лунд сказал, что, хотя ВР работала в России более 30 лет и сотрудничала с замечательными российскими коллегами, нападение России на Украину имело трагические последствия для всего региона и привело к серьезным переменам.

"В результате этих событий, - сказал Лунд, - совет директоров BP пришел к выводу, что наше сотрудничество с "Роснефтью", являющейся государственным предприятием, просто не может продолжаться".

Бернард Луни же отметил, что был глубоко потрясен и опечален ситуацией на Украине, и это заставило BP коренным образом переосмыслить свою позицию в отношении "Роснефти".

"Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только правильны, но и отвечают долгосрочным интересам BP", — сказал он.

Квази Квартенг приветствовал этот шаг, заявив, что неспровоцированное вторжение России в Украину должно стать тревожным сигналом для британского бизнеса, имеющего коммерческие интересы в путинской России.

Последние годовые результаты BP, опубликованные две недели назад, показали, что на долю "Роснефти" приходится 2,7 млрд долларов прибыли компании, что составляет примерно пятую часть от ее общей прибыли.

BP - это транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне. В прошлом году она признала, что санкции против России могут серьезно повлиять на ее бизнес.

Решение избавиться от доли в "Роснефти" было принято после того, как многие западные страны ввели целый ряд экономических санкций против России, в том числе отключив несколько российских банков от Международной платежной системы SWIFT.

Крупнейший в мире Норвежский суверенный фонд благосостояния (1,3 трлн долларов) также объявил о замораживании и продаже своих российских активов.

"Мы решили заморозить инвестиции фонда и начали процесс распродажи", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Российские активы фонда на конец 2021 года оценивались в 2,83 млрд долларов. Он является четвертым по величине акционером российского Сбербанка и владеет долями в российских энергетических компаниях "Газпром" и "Лукой".

В результате вторжения России в Украину, цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня за более чем семь лет.

Комментарий бизнес-корреспондента Би-би-си Кэти Прескотт

Тот факт, что BP владеет акциями в российском государственном нефтяном гиганте "Роснефть", уже давно вызывал беспокойство у политиков, но на этой неделе в результате сильного политического давления от них пришлось отказаться.

Председатель "Роснефти" Игорь Сечин - близкий соратник президента Путина. Кроме того, "Роснефть" поставляет топливо для российской армии.

Просто передать эту долю какому-то другому, потенциально "неподходящему" покупателю, было невозможно.

Компания приняла решение "изъять инвестиции", что означает разрыв финансовых связей с "Роснефтью", отказ от получения дивидендов и выход из совета директоров.

Представители компании говорят, что еще слишком рано говорить, что именно произойдет с их пакетом акций.

Его потенциально могут арестовать или насильственно продать.

Это будет означать значительный финансовый удар, но у BP просто не осталось другого выхода.

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