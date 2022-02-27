Кличко сказал, что Киев в окружении, но его пресс-секретарь отвергла эту информацию

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Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью Associated Press. В ответ на вопрос журналиста том, намерены ли власти эвакуировать киевлян, Кличко на несколько минут замолчал.

"Мы не можем, потому что все пути заблокированы, — сказал он. — Сейчас мы в окружении". Пресс-секретарь Кличко в разговоре с The Insider отвергла информацию о блокаде города. По ее словам, Киев не окружен. «Это брехня и манипуляция», — сказала она, добавив, что скоро Кличко выпустит по этому поводу заявление с опровержением. Он заявил, что на данный момент в городе погибли девять мирных жителей, включая одного ребенка. Кроме того, в ночь на 27 февраля были убиты шесть российских диверсантов, передает Meduza слова мэра Киева. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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