Антивоенные акции в России продолжаются

С первого дня войны многие россияне выражают протест против российской агрессии и требуют прекратить войну в Украине. Каждый выбирает свою форму протеста. Или несколько сразу.

Люди каждый день выходят в одиночные пикеты и на многолюдные антивоенные акции и митинги. Публикуют открытые письма в соцсетях. Создают и подписывают петиции.

Открытое письмо представителей российской ИТ-индустрии «против военной операции на территории Украины» по состоянию на вчерашний вечер собрало 7859 подписей.

Вот что в нем сказано:

"Мы, работники российской ИТ-индустрии, категорически против военных действий на территории Украины, начатых вооруженными силами Российской Федерации.

Мы считаем любое проявление силы, которое ведет к развязыванию войны, неоправданным и призываем отменить решения, которые могут неминуемо повлечь за собой человеческие жертвы с каждой стороны. Наши страны всегда были близки друг другу. И сегодня мы волнуемся за наших украинских коллег, друзей, родных. Мы обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины.

В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом.

Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога.

Просим руководство нашей страны обратить внимание на наш призыв, найти способы урегулировать эту ситуацию мирным путем и не допустить человеческих жертв".

Российские архитекторы так же составили открытое письмо от имени своего сообщества. Под ним поставили свои подписи уже 3319 человек:

"Мы, архитекторы и градостроители России, считаем недопустимым наступление российских войск на территорию Украины. Внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем! Война не может являться инструментом политики в 21 веке.

Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он не находился. Она нарушает права людей: на жизнь, безопасность, самореализацию, комфортную и здоровую среду - все те ценности, которые являются основой нашей деятельности.

Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением. Но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом.

Нет войне!"

Петиций, открытых писем и иных форм коллективного письменного протеста, на самом деле, очень много. Архитекторы постарались собрать на своем сайте некоторые из этих антивоенных обращений.

Тем временем петиция правозащитника Льва Пономарева "Нет Войне", созданная всего лишь пару дней назад, уже набрала более 800 000 подписей.

Вы можете тоже подписать эту петицию.

А еще вы можете поддержать украинцев в их стремлении в Евросоюз и НАТО, подписав недавно созданную петицию. Это обеспечит, в случае необходимости, безопасность украинским беженцам и поможет Украине в отражении агрессии со стороны России.

Поставить свою подпись под петицией можно на Change.org.

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