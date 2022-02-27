Тихановская: Беларусь находится под острой угрозой потери независимости

Беларусь находится под острой угрозой потери независимости. Референдум увеличивает риски полноценного участия белорусских военных в военной атаке на Украину, заявила Светлана Тихановская во время пресс-конференции демократических сил в Вильнюсе.

Более важным вопросом, чем сам референдум по изменениям Конституции, является продолжение войны в Украине, атаки на которую идут в том числе с территории Беларуси, заявила Светлана Тихановская.

— Нет подтвержденных фактов, что руководство ВС Беларуси отдавало приказ принимать участие в атаке на Украину, но не исключено, что этот приказ может поступить после референдума, — подчеркнула политик.

В таких условиях Беларусь находится под острой угрозой потери независимости, считает она, а судьбу страны решает отношение белорусов к происходящему в соседней стране.

— Все изменилось 24 февраля, когда началась война в Украине. Сейчас вопрос уже не о референдуме, не в двух крестиках. Он гораздо шире — это вопрос независимости нашей страны и защиты Украины, — заявила политик. — Я переживаю за то, что в Беларуси люди недоинфомированы. Они не понимают, в какое время мы живем, в каком исторически важном моменте. Складывается ощущение, что для многих все спокойно. Может быть, те, кто видят самолеты [российской армии] больше информированы, но на более отдаленных участках люди открывают газеты и не видят никакой информации о войне. Такие люди могут просто не догадываться о том, что происходит, — продолжает Светлана Тихановская.

У Тихановской нет прямого контакта с Владимиром Зеленским, признала политик, но ее штаб общается с окружением президента Украины. Кроме прочего, они намерены договариваться с Киевом о том, чтобы в Украину снова стали пускать белорусских граждан.

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