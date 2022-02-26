Франция задержала у берегов Ла-Манша российское судно

Франия задержала у берегов Ла-Манша российское судно. Предположительно, судно принадлежит российской компании, попавшей под санкции Евросоюза.

Как сообщила AFP Вероник Маньен, региональный офицер по связям с общественностью морской префектуры Ла-Манша, 127-метровое судно Baltic Leader было задержано в ночь на 26 февраля у берегов Онфлера и перенаправлено — под конвоем таможенного патрульного катера, катера жандармерии и патрульного катера ВМС Франции — в порт города Булонь-сюр-Мер. Согласно предварительным данным, судно перевозило автомобили из Франции в Санкт-Петербург.

Решение о задержании судна было принято "на самом высоком правительственном уровне", Генеральным морским секретариатом (SGMer), который подчиняется премьер-министру, уточнило издание La Voix du Nord. В правительстве Франции полагают, что судно может принадлежать компании, попавшей под санкции Запада.

Российское агентство РИА Новости сообщает, что российское посольство во Франции потребовало объяснений в связи с задержанием судна.

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