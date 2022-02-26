Что вошло в третий пакет санкций ЕС против России

США и Евросоюз одновременно объявили о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину.

Евросоюз внес в санкционные списки президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и еще ряд чиновников и политиков.

В списке минфина США - Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Действующие главы государств крайне редко попадают под международные санкции - такие случаи единичны.

Большой список



Третий пакет антироссийских санкций ЕС стал самым крупным - он затрагивает финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектора, а также визовую политику. Текст опубликован в официальном журнале ЕС.

"Президент Путин и его правительство начали войну против независимой, суверенной соседней страны. Поведение российского руководства представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности. Сегодня мы отвечаем самыми жесткими ограничительными мерами. Европейский союз един в своей решимости вместе с международными партнерами и союзниками защищать мирный порядок, международное право и систему, основанную на правилах", - приводится в документе заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Наряду с первыми лицами государства, под санкции Евросоюза попали министерство обороны, служба внешней разведки и администрация президента и крупные российские компании.

В их числе - РЖД, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная компания, "Камаз", ОАО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", ОАО "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, НПК "Технология машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", концерн "Алмаз Антей", НПО "Базальт", Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский технологический институт НИТИ, ООО "Аргут".

Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".

В списках фигурируют также специальный летный отряд "Россия" Управделами президента РФ, Ракетно-космический центр - Прогресс, Центр криминалистики Главного управления МВД по Нижегородской области, Корпорация "Иркут", авиационная производственная организация в Комсомольске-на-Амуре(КнААПО, производители самолетов "СУ"), Московский физико-технический институт, Промтех-Дубна, Рособоронэкспорт, Объединённая промышленная корпорация "Оборонпром", "Ростех", Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", Авиакомпания "Сухой" и "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Туполев", ОЭК-Сатурн, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, ПО "Севмаш" и "Уралвагонзавод".

Вводятся санкции в отношении еще двух банков - "Открытия" и Альфа-банка.

Банки, самолеты, нефть, визы



Пакет санкций еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, ограничивая российским компаниям доступ к рынкам капитала. Запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС, прием депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведение счетов российских клиентов центральными депозитариями ЕС, а также продажа ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам."Эти санкции коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных. Они увеличат стоимость займов для России, повысят инфляцию и постепенно подорвут промышленную базу России. Кроме того, принимаются меры по предотвращению сокрытия состояний российской элиты в Европе", - заявляет Евросоюз.

Вводится запрет на экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей, а также запрет на предоставление связанных с ними услуг по страхованию.

"Запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит один из ключевых секторов экономики России и транспортное обеспечение страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде", - говорится в документе.

Запрещаются поставки товаров и технологий двойного назначения, вводятся ограничения на экспорт определенных товаров и технологий. Отдельно прописан запрет на поставки товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки.

Российские дипломаты, чиновники и бизнесмены больше не смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Это решение не коснется рядовых граждан России.



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