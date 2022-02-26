В Украине сообщают о 3500 погибших российских военных. Минобороны РФ до сих пор не сообщало о потерях

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Pamušto rusiško tanko bokštelis Ukrainoje Foto: Twitter nuotr.

За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи российских военных и почти 200 попали в плен. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

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