В ответ на вторжение российских войск на территорию Украины одна из самых известных в мире хакерских группировок - Anonymous - сообщила, что она "официально объявила кибервойну правительству России". "Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против российского правительства", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine