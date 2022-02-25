В Эстонии запретили ретрансляцию "РТР Планеты", "России 24", "НТВ Мир" и ряда других каналов

rus.DELFI.lv

С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Запрет будет действовать 12 месяцев.

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