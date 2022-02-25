Макрон о звонке Путину по просьбе Зеленского: "Президент России выбрал войну"

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным в четверг вечером, который он провел по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Выступая в конце экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, посвященного войне России с Украиной, Макрон сказал, что разговор с российским президентом был "откровенным, прямым и быстрым".

Макрон сказал, что звонил от имени Зеленского, чтобы попросить Путина прекратить боевые действия и поговорить с президентом Украины, который не смог связаться с российским лидером. Путин неоднократно отказывался общаться с Зеленским напрямую.

"Это не дало никаких результатов, - сказал Макрон о звонке. - Президент России выбрал войну".

Он добавил: "Я обязан предпринимать такие инициативы, когда об этом просит Украина… а затем - даже когда мы осуждаем, санкционируем и продолжаем действовать - оставить путь переговоров открытым, чтобы добиться прекращения боевых действий".

В Кремле заявили, что Путин дал Макрону исчерпывающее объяснение причин действий России на Украине.

Как мы рассказывали ранее, Макрон пообещал оказал оказать Украине существенную военно-техническую и финансовую помощь, а также ввести дополнительные санкции по отношению к России в дополнение к тем, что были этой ночью объявлены Евросоюзом.

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