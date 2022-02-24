"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войны

Delfi изучил реакцию жителей и граждан России на развязывание Кремлем войны в Украине. Оказалось, что далеко не все российские граждане "в едином порыве" поддерживают нападение Кремля на мирные украинские города.

Более 100 муниципальных депутатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других городов обратились к согражданам с осуждением войны в отношении Украины, которую сегодня начал Путин. В их открытом письме сказано:

"Против войны

Сограждане! Мы - избранные народом депутаты - безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания.

Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата.

Война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям. Погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города дорогой многим россиянам земли. Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах.

Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение."

Правозащитница Марина Литвинович в своем Инстаграме призвала людей протестующих против нападения на Украину выйти в центры своих городов в 19:00:

"Мы будем расхлебывать все это много лет. Даже не мы. А наши дети и внуки.

Империи не распадаются быстро и безболезненно: умирая, они затаскивают в могилу всех, до кого дотянутся.

Все, что мы видим - это агония умирающего. Увы, Россия в агонии. Пытаясь избежать собственного распада, как внутреннего, так и «по границам», она пытается за счёт экспансии отложить собственный финал. Он не будет отложен. Он будет ускорен и будет более болезненным."

Один из наиболее известных в России журналистов, Сергей Пархоменко написал в Фейсбуке:

«Я думаю, никто сейчас не понимает последствий того, что началось сегодня ночью.

Безумец стронул с места всю конструкцию мирового порядка.

Запросто можем получить сейчас параллельную войну Китая с Тайванем, Индии с Пакистаном, Ирана с Израилем, да и в Африке еще штук пять.

Хорошо бы чтоб все-таки не выяснилось, что вот об этом он и ездил договариваться в Пекин.»

Соратник Алексея Навального, Леонид Волков на своей странице так отреагировал на российскую агрессию в отношении независимого государства Украина:

«Ужасный, кошмарный день; день, когда Путин начал агрессивную войну, ничем не оправданную и не спровоцированную — и потянул Россию в пропасть. Моя уверенность в том, что Россия после Путина вообще будет существовать, сильно подорвана.

Теперь, задним числом, понятно, почему он пытался убить Навального, зачем были такие жестокие разгоны митингов год назад, почему ему было так важно не пустить на выборы ни одного независимого кандидата и зачем надо было объявлять нас «экстремистами» — это шла зачистка тыла, подготовка к войне; чтобы не осталось инфраструктуры протеста.

Теперь, задним числом, ясно, как мы были правы, когда говорили, орали всему миру: «он безумен и опасен, остановите его сейчас, иначе будет поздно». Увы, они продолжали вести выгодный бизнес и танцевать сложные дипломатические танцы с террористом и убийцей, укрепляя в нем ощущение вседозволенности и безнаказанности.

И вот пришли к тому, к чему пришли. Позору для России, горю для Украины и всего мира. Путин ведет себя в точности как Гитлер в 1939 году — но Гитлер с ядерной бомбой (и не боится размахивать ей). Это очень страшно.

Но: я не согласен с коллективным стоном «мы виноваты, мы не смогли его сдержать». Это чушь собачья. Мы боролись; мы рисковали; мы ставили многое на карту и от многого отказывались. Просто в моменте зло оказалось сильнее. Так бывает. В моменте. Но, к счастью, недолго.

Вор и террорист Путин начал войну — на Путине и вина. Мы будем делать все для того, чтобы он оказался там, где ему место: на скамье подсудимых. Я уверен, что он замахнулся на кусок, который не по зубам ему; что фарт изменит, что придворный астролог ошибся; он просто не мог всего просчитать. Почти все его предыдущие сложные и хитрые операции проваливались (пароль: moscow4), тем более провалится и эта. Только бы поскорее, чтобы меньше крови и страданий.

Да сотрется имя его и память о нем.»

Нобелевский лауреат, главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов обратился к читателям, да и не только к читателям, с такими словами:

"Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете.

Дмитрий Муратов,

главный редактор «Новой газеты»,

лауреат Нобелевской премии мира"

Политик Дмитрий Гудков, наверно довольно точно выразил чувства и мысли значительной части российских граждан:

"Путин начал войну.

Диктатор сошел с ума.

На глазах у всего мира он начал убивать людей.

Безумие 22 лет прорвалось кровью и гноем. До последнего не верил, что он на такое способен.

Господи, помоги Украине.

Эта война - позор и катастрофа для России. Нас всех лишили будущего.

Стыдно и больно…"

Политик, бывший мэр Екатеринбурга, Евгений Ройзман был краток: "Считаю всех принимавших решение о вторжении в Украину - предателями России и предателями своего народа".

Российский политолог и журналист Кирилл Рогов написал в фейсбуке капслуком: "Военная агрессия против Украины - это преступление не только против Украины, но и против России и ее будущего."

Комментаторы тут же предложили дополнительный вариант акции неповиновения, который можно увидеть на скриншоте, – обращение в СК: "В связи с нападением российских вооруженных сил на Украину прошу возбудить уголовное дело по статье 353 УК РФ по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны."

Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной на 13 часов 45 минут подписало уже более 220 человек (от академиков РАН, лауреатов премии "Просветитель" до аспирантов):

"Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины.

Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России.

Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё несправедлива и откровенно бессмысленна.

Украина была и остаётся близкой нам страной. У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историософскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти.

Мы уважаем украинскую государственность, которая держится на реально работающих демократических институтах.

Мы с пониманием относимся к европейскому выбору наших соседей.

Мы убеждены в том, что все проблемы в отношениях между нашими странами могут быть решены мирным путём.

Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, учёные, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран.

Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив.

Война с Украиной – это шаг в никуда. Нам горько сознавать, что наша страна, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас стала поджигателем новой войны на европейском континенте.

Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины.

Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Мы требуем мира для наших стран. Давайте заниматься наукой, а не войной! "

Российские журналисты так же осуждают развязанную Путиным войну:

"Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине.

Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий."

На 14 часов обращение подписали 160 журналистов, в том числе журналисты «Коммерсанта», «Дождя», «Новой газеты», РБК, «Эха Москвы», The Bell, RTVI, «Сноба», «7х7», «Известий» «Медиазоны» и других. Сбор подписей продолжается.

Политик Алексей Навальный, которого Кремль упрятал в тюрьму после того как не смог убить, на ведущемся сейчас против него процессе в ИК-2 города Покрова, сказал: «Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики.

Эта война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению этой линии на обнищание граждан России.

Эта группа, которая сейчас захватила власть — то, что они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и рублевских дач уже войны начинают — это еще раз показывает, как я прав был».

Алексей Навальный на суде в покровской колонии осудил объявление Путиным «спецоперации» в «ЛДНР»

Видео: «Дождь»* * минюст признал «иноагентом» pic.twitter.com/evvzTqhci0

— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

На вопрос, имеющий довольно давнюю историю "с кем вы мастера культуры", отреагировали Максим Галкин, Манижа и Иван Ургант, разместив в Инстаграм аккаунтах черный экран с хэштегом #нетвойне.

Артисты сопроводили флеш-моб краткими комментариями.





Максим Галкин: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!"

Иван Ургант: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ."

Манижа: "Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов.

В моей семье тоже есть украинцы. Моя невестка из Украины. Мой будущий муж наполовину украинец. Мои близкие друзья украинцы. Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная.

Но нам всем сейчас нужно быть очень осторожными. Не поддаваться панике и информационной манипуляции. Сейчас любое неверное движение или слово может стать роковым."

Сергей Лазарев: "Неделю назад, мой сын проснулся ночью в слезах ! Когда я спросил «Что случилось?» мой 7-ми летний сын ответил «Папа, я боюсь войны». Я ответил «Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет » ! ...и вот сегодня началась настоящая война! Б... что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что з... , что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А ... жизнь ОДНА и она проходит , и никто вот уже много лет не может выдохуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы!! Пожалуйста остановитесь все! Разом! Скажите СТОП! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить!!! Никто не поддерживает войну! Я хочу, чтобы мои дети жили в мирное время! Я ХОЧУ жить и творить В МИРНОЕ время! НЕТ войне!!"

Валерий Меладзе опубликовал в Инстаграм видеообращение. В частности он сказал: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда... Люди не должны погибать. Это нужно прекратить."



Delfi продолжает мониторинг откликов россиян на нападение России на Украину. Публикация будет дополняться.

14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций (предтечи ООН) за нападение на Финляндию.

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